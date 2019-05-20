Святослав Вакарчук, фото: Святослав Вакарчук

https://racurs.ua/ua/n122138-u-partiyi-vakarchuka-zayavlyaut-scho-gotovi-do-uchasti-v-pozachergovyh-vyborah-do-rady.html

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Партія Святослава Вакарчука «Голос» буде брати участь у найближчих виборах до Верховної Ради, незалежно від дати їх проведення.

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Про йдеться в прес-релізі щодо ймовірних позачергових виборів до парламенту, розповсюдженому прес-службою цієї політсили.

Проте перевибори за старими правилами — це продовження старої політики під контролем олігархічних еліт. Це продовження старої корупції, — наголошує Вакарчук.

Політик наголошує, що чинна виборча система залишилася ще з часів президентства Віктора Януковича, під час виборів за старими правилами місця в партійних списках продаються, а в мажоритарних округах поширеним явищем є підкуп виборців та використання адмінресурсу.

Тому партія «Голос» закликає Верховну Раду змінити виборче законодавство перед виборами до парламенту й запровадити пропорційну виборчу систему з відкритими списками.

На думку Вакарчука, така виборча система означатиме підзвітність кожного перед його виборцями. Крім того, відкриті списки запобігатимуть спробам проведення до парламенту представників політсил, котрі втратили довіру суспільства.

Це інтереси виборця над інтересами політиків. Саме такою має бути нова політика, — наголошує Вакарчук.

Нагадаємо, Вакарчук нещодавно розповів, чому не брав участі у цьогорічних виборах президента України.