Кернес і Труханов підуть в парламент з «партією мерів» – ЗМІ. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n122139-kernes-i-truhanov-pidut-v-parlament-z-partiieu-meriv-zmi.html

Ракурс

Мер Харкова Геннадій Кернес і міський голова Одеси Геннадій Труханов разом підуть на парламентські вибори. Чиновники вирішили створити політичний союз з електоратом на південному сході країни.

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Завершальні переговори про створення партії пройшли кілька днів тому. Про це повідомляє Lb.ua з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Кернес і Труханов розраховують на інформаційну підтримку від медіахолдингу «1+1». Передбачуваною формальної базою може стати партія одеського мера «Довіряй справам». Це необхідно, щоб дотримати вимогу Міністерства юстиції про тривалість реєстрації політичних сил, які планують йти на парламентські вибори.

Кернес в телефонній розмові підтвердив виданню, що вів переговори з різними політиками, але поки ніякої конкретики немає. За словами мера, поки вирішили створити об'єднання, а технічні деталі ще не обговорювалися.

Труханов у своєму коментарі був точнішим і послався на давню дружбу з Кернесом. За словами одеського голови, у міст було багато спільних проектів і вони вирішили просувати позитиви, які спільно напрацювали в Херсоні та Одесі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на парламентські вибори піде український рок-музикант Святослав Вакарчук. Співак розповів, чому вибрав парламент, а не президентське крісло.