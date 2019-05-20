Суд над Януковичем: стало известно, когда будут рассматривать апелляцию

Виктор Янукович, фото: Igor Kruglenko

https://racurs.ua/n122141-sud-nad-yanukovichem-stalo-izvestno-kogda-budut-rassmatrivat-apellyaciu.html

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Апелляцию относительно приговора по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича будут рассматривать 13 июня в Киевском апелляционном суде.

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Судебное заседание начнется в 10.00. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В судейскую коллегию войдут Юрий Трясун, Сергей Новов, Иван Мосендз, Александра Журавель и Оксана Павленко.

Приговор Януковичу Оболонский районный суд Киева вынес 24 января этого года. Экс-президент признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. За эти преступления он приговорен к 13-ти годам лишения свободы.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявлял, что его подзащитный планирует вернуться в Украину после ухода Петра Порошенко с должности президента.

Комментируя это заявление, генпрокурор Юрий Луценко в конце апреля заявил, что рад такой инициативе, поскольку в Украине Януковича ждет не только приговор суда за государственную измену, но и обвинительный акт по делу о расстреле участников Революции достоинства.

Напомним, в апреле Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на нынешних выборах президента. По мнению Януковича, Украина сейчас переживает очень сложный момент своей истории и перед Зеленским стоят сложные задачи по прекращению войны и объединению украинцев.