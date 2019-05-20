«Укртранснафта» приостановила транзит нефти в ЕС. Фото: DW

https://racurs.ua/n122140-ukrtransnafta-priostanovila-tranzit-nefteproduktov-iz-rf-v-strany-evrosouza.html

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Транзит российской нефти в страны Европы приостановлен акционерным обществом «Укртранснафта».

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В понедельник, 20 мая, компания возобновила транзит нефти в ЕС, однако временно приостановила его в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «Укртранснафты».

Отмечается, что с начала сегодняшнего дня Украина прокачала 4 тыс. т нефти в направлении Европы и приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции.

В то же время венгерская компания MOL сообщила украинской стороне о технических проблемах. В «Укртранснафте» заверили, что перекачку нефтепродуктов в страны Европы возобновят после того, как венгерская сторона будет готова принимать нефть.

Напомним, 25 апреля в «Укртранснафте» заявляли, что система магистральных нефтепроводов «Дружба» оказалась под угрозой полной остановки. Это произошло из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы Германии и Польши решили прекратить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию.

Причиной такого решения стала некачественная нефть из России. Нефтепродукты из РФ имели повышенное содержание хлорорганических соединений. Часть некачественной нефти попала на украинский рынок из Беларуси, был приостановлен экспорт бензина и дизтоплива из Беларуси в Украину, Польшу и страны Балтии.

Уже 11 мая «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Европейский Союз. Это произошло после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, находящейся в трубопроводе.