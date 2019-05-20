«Укртранснафта» призупинила транзит нафти до ЄС. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n122140-ukrtransnafta-pryzupynyla-tranzyt-naftoproduktiv-z-rf-do-krayin-ievrosouzu.html

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Транзит російської нафти до країн Європи призупинено акціонерним товариством «Укртранснафта».

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У понеділок, 20 травня, компанія відновила транзит нафти до ЄС, однак тимчасово призупинила його у зв’язку з необхідністю виконання додаткових технологічних операцій із заміщення нафти у трубопроводах станції. Про це сьогодні повідомила прес-служба «Укртранснафти».

Відзначається, що з початку сьогоднішньої доби Україна прокачала 4 тис. т нафти у напрямку Європи та призупинила прокачку у зв’язку з необхідністю виконання додаткових технологічних операцій із заміщення нафти у трубопроводах станції.

Водночас угорська компанія MOLповідомила українську сторону про технічні проблеми. В «Укртранснафті» запевнили, що перекачку нафтопродуктів у країни Європи відновлять після того, як угорська сторона буде готова приймати нафту.

Нагадаємо, 25 квітня в «Укртранснафті» заявляли, що система магістральних нафтопроводів «Дружба» опинилася під загрозою повної зупинки. Це сталося через те, що нафтопереробні заводи Німеччини та Польщі вирішили припинити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба» до Німеччини.

Причиною такого рішення стала неякісна нафта з Росії. Нафтопродукти з РФ мали підвищений вміст хлорорганічних сполук. Частина неякісної нафти потрапила на український ринок з Білорусі, було призупинено експорт бензину та дизпалива з Білорусі до України, Польщі та країн Балтії.

Вже 11 травня «Укртранснафта» відновила транзит нафти до Європейського Союзу. Це сталося після того, як фахівці угорської компанії MOL провели додаткові дослідження нафти, що перебуває у трубопроводі.