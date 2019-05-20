Королева Єлизавета привітала Зеленського. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/ua/n122136-koroleva-ielyzaveta-pryvitala-zelenskogo.html

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Володимира Зеленського, нового президента України, привітала зі вступом на посаду королева Великої Британії Єлизавета II.

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Королева відправила Зеленському свої найкращі побажання, йдеться в повідомленні британського посольства в Україні у Twitter.

Також шостого президента України привітала прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза ​​Мей.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп передав через представника американської делегації на інавгурації своє вітальне послання Зеленському, в якому висловив надію на плідну співпрацю з шостим президентом України і, можливо, новим парламентом.

При цьому президент Росії Володимир Путін відмовився вітати нового українського лідера з інавгурацією, заявивши, що чекає його перших рішень на посаді. Свої вітання Кремль обіцяє озвучити у разі успіхів, пов’язаних із вирішенням конфлікту на Донбасі та налагодженням відносин між Україною і РФ.