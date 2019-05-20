Королева Елизавета поздравила Зеленского. Фото: Комсомольская правда

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Владимира Зеленского, нового президента Украины, поздравила со вступлением в должность королева Великобритании Елизавета II.

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Королева отправила Зеленскому свои наилучшие пожелания, говорится в сообщении британского посольства в Украине в Twitter.

Также шестого президента Украины поздравила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп передал через представителя американской делегации на инаугурации свое поздравительное послание Зеленскому, в котором выразил надежду на плодотворное сотрудничество с шестым президентом Украины и, возможно, новым парламентом.

При этом президент России Владимир Путин отказался поздравлять нового украинского лидера с инаугурацией, заявив, что ждет его первых решений на посту. Свои поздравления Кремль обещает озвучить в случае успехов, связанных с разрешением конфликта на Донбассе и налаживанием отношений между Украиной и РФ.