Суд над Януковичем: стало відомо, коли розглядатимуть апеляцію

Віктор Янукович, фото: Igor Kruglenko

https://racurs.ua/ua/n122141-sud-nad-yanukovychem-stalo-vidomo-koly-rozglyadatymut-apelyaciu.html

Ракурс

Апеляцію щодо вироку у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича розглядатимуть 13 червня в Київському апеляційному суді.

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Судове засідання розпочнеться о 10.00. Про це повідомляє прес-служба суду.

До суддівської колегії ввійдуть Юрій Трясун, Сергій Новов, Іван Мосьондз, Олександра Журавель та Оксана Павленко.

Вирок Януковичу Оболонський районний суд Києва ухвалив 24 січня цього року. Екс-президента визнано винним у державній зраді та посібництві у веденні агресивної війни. За ці злочини він засуджений до 13-ти років позбавлення волі.

Раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк заявляв, що його підзахисний планує повернутися до України після залишення посади президента Петром Порошенком.

Коментуючи цю заяву, генпрокурор Юрій Луценко наприкінці квітня заявив, що радіє такій ініціативі, оскільки в України Януковича чекає не лише вирок суду за державну зраду, а й обвинувальний акт у справі щодо розстрілів учасників Революції гідності.

Нагадаємо, у квітні Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на цьогорічних виборах президента. На думку Януковича, Україна зараз переживає дуже складний момент своєї історії й перед Зеленським стоять складні завдання з припинення війни та об'єднання українців.