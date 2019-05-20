Гройсман проводить брифінг у Києві. Фото: прес-служба уряду

https://racurs.ua/ua/n122145-groysman-sklykav-terminovu-pres-konferenciu-translyaciya.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні зібрав журналістів на терміновий брифінг.

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Захід відбувається в будинку уряду на вул. Грушевського, 12/2. Про сьогодні повідомила прес-служба уряду.

Як відомо, сьогодні під час інавгурації новий глава держави Володимир Зеленський висунув вимоги до уряду, натякнувши на ймовірні кадрові зміни у ньому. Він пригадав у зв’язку з цим цитату американського президента Рональда Рейгана про те, що «уряд не вирішує наших проблем, а уряд і є нашою проблемою».

Ви можете взяти ручку і звільнитися. Думаю, що люди це оцінять, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 24 квітня Володимир Зеленський та прем'єр-міністр України Гройсман провели неформальну зустріч. Чинний очільник Кабінету міністрів після зустрічі з переможцем виборів президента заявив серед свого оточення, що Зеленський «абсолютно нормальна людина».