Бермудський трикутник: розкрито таємницю його загадкового походження. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n122123-bermudskyy-trykutnyk-taiemnycya-zagadkovogo-pohodjennya-rozkryta.html

Ракурс

Бермудські острови з’явилися внаслідок утворення вулкана. Такого висновку дійшли вчені Корнельського університету в США, які взяли на експертизу зразки порід на островах.

Loading...

Вчені дослідили керн (циліндричний стовпчик гірської породи, одержаний під час бурінні свердловини) із Бермудів, узятий 47 років тому. Його довжина становила понад 700 м, завдяки чому геологи змогли реконструювати геологічну історію регіону та встановити, що острови були сформовані на вершині згаслого вулкана. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Science Alert.

Дослідники припускали, що вулкан був сформований висхідним потоком із верхньої мантії Землі, але у зразках виявилося більше кристалів, сформованих у воді. Також було виявлено радіоактивні ізотопи свинцю, які не характерні для верхньої мантії. Вчені вважають, що це є доказом більш глибокого процесу.

Також геологи визначили, що матеріал розплавився і просочився до поверхні Землі через збурення, які відбулися в перехідній зоні, глибина якої становить 400−650 км. Розташована вона між верхньою та нижньою мантіями.

Варто зазначити, що в області Бермудського трикутника нібито таємно зникають морські та повітряні судна. Проте фахівці стверджують, що відбувається це не частіше, ніж в інших частинах Світового океану.

Під час іншого дослідження, про яке «Ракурс» писав минулого року, вчені встановили, що причиною зникнення суден у Бермудському трикутнику є «хвилі-вбивці», заввишки майже 30 м.