Это будет «Роттердам +++++»: Коломойский прокомментировал новый закон о рынке электроэнергии, фото — УП

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Олигарх Игорь Коломойский в новом интервью раскритиковал вступление в силу нового закона о рынке электроэнергии.

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Он заработает с 1 июля и, по мнению Коломойского, приведет к резкому росту цены на электроэнергию, поскольку она не будет регулироваться государством.

Этот закон был принят еще в 2017 году, но вступление в силу долго откладывали.

«Энергоатом» может сговориться Ринатом Леонидовичем (Ахметовым — ред.), у которого 40% электроэнергии страны. В «Энергоатома — 50%. Они скажут, что цена у нас низкая, давайте ее вдвое увеличим, — сообщил Коломойский в интервью «Украинской правде».

Олигарх считает, что слабый Антимонопольный комитет не сможет помешать остановить рост цен на электроэнергию, поэтому государство должно регулировать этот рынок.

Готовьтесь затягивать ремни. Если бы я вступил в должность, это был бы мой первый законопроект — о переносе этого закона на неопределенный срок, — заявил Коломойский.

По его словам, необходимо выяснить, является ли «Энергоатом» монополистом. Если является, то государство должно регулировать его цены. Аналогичная ситуация с корпорацией ДТЭК.

Все, завтра получите втрое дороже цену. Теперь вам скажут, что не «Роттердам+", а «Роттердам пять плюсов», — рассказал Коломойский.

По его словам, он сообщил о своих опасениях премьер-министру Волоридмира Гройсмана после того, как вернулся в Украину.