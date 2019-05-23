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На сайте президента зарегистрировали петицию об отставке нового главы администрации Зеленского, фото — BBC Украина

А теперь — Богдан! На сайте президента зарегистрировали петицию об отставке нового главы администрации Зеленского

23 мая 2019, 21:34
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На сайте президента Украины 23 мая зарегистрировали петицию об отставке нового главы администрации Владимира Зеленского.

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Обращение к главе государства зарегистрировали в разделе «Электронные петиции». Петиция назвали так: «За отставку Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации президента Украины».

Авторы обращения считают, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента Украины на основании закона «Об очистке власти». Речь идет о том, что в 2010 году и 2013−2014 годах Богдан работал в должности Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики. Распоряжением правительства 5 марта 2014 года его уволили по собственному желанию.

По состоянию на вечер 23 мая петицию подписали около 2 тыс. человек из 25 тыс., необходимых для того, чтобы ее рассмотрел глава государства.

На сайте президента зарегистрировали петицию об отставке нового главы администрации Зеленского, скриншот сайта президента Украины

В петиции напоминается — в ч. 3 ст. 1 Закона Украины «Об очистке власти» указывается, что в течение 10 лет (до 16.10.2024 года) должности, в отношении которых осуществляется очистка власти (люстрация), не могут занимать лица, указанные в п. 3 этого закона и лица, не прошедшие люстрационную проверку.

Напомним, что посетители сайта президента голосуют и за петицию об отставке самого Зеленского. Ее уже подписали 25 тыс. человек.

Источник: Ракурс


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