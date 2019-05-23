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На сайті президента зареєстрували петицію про відставку нового голови адміністрації Зеленського, фото — BBC Україна

А тепер — Богдан! На сайті президента зареєстрували петицію про відставку нового голови адміністрації Зеленського

23 тра 2019, 21:34
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На сайті президента України 23 травня зареєстрували петицію про відставку нового голови адміністрації Володимира Зеленського.

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Звернення до глави держави зареєстрували у розділі «Електронні петиції». Петиція має назву «За відставку Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації президента України».

Автори звернення вважають, що Богдан не має права займати посаду глави Адміністрації президента України на підставі Закону України «Про очищення влади». Йдеться про те, що у 2010 році і 2013−2014 роках Богдан працював на посаді Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. Розпорядженням уряду 5 березня 2014 року його звільнили за власним бажанням.

Станом на вечір 23 травня петицію підписали приблизно 2 тис. осіб із 25 тис., необхідних для того, щоб її розглянув глава держави.

На сайті президента зареєстрували петицію про відставку нового голови адміністрації Зеленського, скріншот із сайту президента України

У петиції нагадується — в ч. 3 ст. 1 Закону України «Про очищення влади» вказується, що протягом 10 років (до 16.10.2024 року) посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені ст. 3 цього закону і особи, які не пройшли люстраційну перевірку.

Нагадаємо, що відвідувачі сайту президента голосують й за петицію про відставку самого Зеленського. Її вже підписали 25 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


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