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Коломойський розповів про стосунки із Портновим, фото — скріншот відео

«Він вже пив зі мною каву»: Коломойський розповів про стосунки із Портновим (ВІДЕО)

23 тра 2019, 20:55
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Олігарх Ігор Коломойський розповів, що екс-заступник глави Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов допомагає йому з деякими юридичними питаннями.

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Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну з Ізраїлю, встиг покавувати із Портновим, який також прилетів в Київ. Про це олігарх повідомив в інтерв’ю «Українській правді». Він розповів, що обговорював із Портновим юридичне питання, «пов'язане із закордонними процесами».

Коломойський зізнався, що Портнов йому допомагає і пригадав історію його юридичного переслідування.

Думаю, сьогодні це фахівець № 1 щодо того, як відбиватися від необґрунтованих і придуманих звинувачень. Ви ж розумієте, що людину звинуватили в тому, що він вкрав свою зарплату в 800 гривень, — заявив Коломойський.

Він не уточнив, у чому конкретно йому допомагає Портнов, але зазначив, що вони контактують вже 20 років і підтримували зв’язки навіть у ті часи, коли Коломойський жив за кордоном.

Коломойський підтримує Портнова у тому, що той подав заяви на Петра Порошенка в Державне бюро розслідувань, Антикорупційне бюро і Генпрокуратуру.

Морально я на його боці, дуже підтримую. А в деяких питаннях просто підтримую. Тому що було кілька ситуацій, в яких Порошенко міг спокійно розпорядитися і перестати його переслідувати. А він продовжував переслідувати. Особисто Порошенко, — заявив Коломойський.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський прилетів в Україну з Ізраїлю 16 травня.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради президента Петра Порошенка за заявою Портнова.

Джерело: Ракурс


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