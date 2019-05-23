Коломойський консультує нову партію для участі у дострокових виборах в Раду, фото — скріншот відео

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Олігарх Ігор Коломойський консультує новий всеукраїнський політичний проект, який створюється для походу на вибори до парламенту.

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Олігарх Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після перемоги Володимира Зеленського на виборах, консультує новий політичний проект, який створюється під дострокові парламентські вибори.

Про деталі створення нової партії Коломойський розповів в інтерв’ю «Українській правді». Зокрема, олігарх повідомив, що проводить зустрічі з лідером партії «Відродження» Віталієм Хомутинніком і бізнесменом Павлом Фуксом, який близький до мера Харкова Геннадія Кернеса.

Це буде всеукраїнський проект, у який ввійдуть партія «Відродження», частина «Волі народу», партія мера Одеси Геннадія Труханова «Довіряй справам». У партії буде представлено велику кількість мерів, — розповів олігарх.

Він вважає, що після президентських виборів має відбутися перезавантаження неуспішних політичних проектів. При цьому Коломойський стверджує, що завжди був симпатиком партії «Відродження». Участь Коломойського у новому проекті буде консультативною, фінансувати проект він не буде.

Нагадаємо, що в одному із нещодавних інтерв’ю Коломойський назвав війну на Донбасі громадянським конфліктом, а обрання Зеленського — спільною перемогою з Аваковим.