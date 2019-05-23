Посол потролила Зеленського за «старушку-Британію», фото — povin.com.ua

https://racurs.ua/ua/n122294-posol-potrolyla-zelenskogo-za-starushku-brytaniu-foto.html

Ракурс

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф потролила президента України Володимира Зеленського картинкою за ремарку, яка прозвучала під час його виступу на iForum.

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Зеленський 23 травня виступив на IT-конференції iForum з промовою «Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом». Під час промови він назвав Велику Британію «старушкою». Зокрема українських глава держави сказав, що «стapушкa Бpитaнія» зовсім нeдaвнo пpoжилa тиждень бeз вугілля.

На це Джудіт Гоф відповіла Зеленському картинкою у своєму Твіттер.

В іншому твіті Гоф похвалила українського президента за те, що він доречно згадав досвід її країни в розвитку енергоефективних технологій.

Це правда, що Велика Британія прожила цілий тиждень без вугілля для виробництва енергій. Рада, що президент Зеленський звертає на це увагу, — написала британський дипломат.

Джудіт Гоф добре знає українську. Улітку цього року завершує роботу в Україні.

Нагадаємо, що під час сьогоднішнього ІТ-форуму навколо глави держави виникло дві скандальні ситуації. Главу держави звинуватили у тому, що він виголосив промову російською мовою. Крім того, один із журналістів заявив, що його тричі вдарила у живіт охорона президента.