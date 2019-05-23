«АртБратислава» запрошує на дитяче свято «Діти твої, Оболонь!»

https://racurs.ua/ua/n122293-artbratyslava-zaproshuie-na-dytyache-svyato-dity-tvoyi-obolon.html

Ракурс

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей та з нагоди закінчення навчального року громадсько-культурний центр «АртБратислава» радий запросити дітей району та міста з батьками, родичами і друзями на дитяче свято «Діти твої, Оболонь!», що проходитиме 25 та 26 травня у новому громадсько-культурному центрі «Братислава» (вул. О. Архипенка, 5).

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25 травня 2019 року з 11.00 до 14.00 на вас чекатимуть концертні номери художніх колективів ЦТДЮ Оболонського району, виступи призерів районних та міських конкурсів дитячої творчості різних напрямів, експозиція образотворчого мистецтва.

Веселого та святкового настрою додаватимуть найрізноманітніші майстер-класи від викладачів ДОЕЦ Оболонського району.

26 травня 2019 року о 16.00 театр-студія «Саквояж» покаже виставу «Коли я знову стану маленьким» за мотивами однойменної повісті Януша Корчака.

«АртБратислава» — це громадська платформа культурних ініціатив, що розпочинає свою роботу 2019 року в Києві в рамках розвитку кінотеатру «Братислава», що входить до структури комунального підприємства «Київкінофільм».

Оновлений громадсько-культурний центр «АртБратислава» — перший в Україні центр, покликаний об'єднати всі напрями сучасної культури (кіно, образотворче мистецтво, музику, літературу, театр) та надати постійно діючий майданчик для локальної громадської активності, такої як: громадські слухання, обговорення нагальних соціально значущих питань, навчання громадянської грамотності, дієвих механізмів розбудови дружнього урбаністичного простору тощо.

Місія «АртБратислави» — створення громадської лабораторії культурного збагачення, що підтримує творчих людей і надає їм свій простір для репрезентації, розвитку і самовираження.