Охорона Зеленського вдарила журналіста, фото — Ліга

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Ракурс

Охоронці президента Володимира Зеленського вдарили ліктем у живіт спеціального кореспондента видання LIGA.net Юрія Смирнова під час заходу iForum-2019 в Києві.

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Смирнов мав намір задати президенту декілька запитань, повідомив у Фейсбук керівник суспільно-політичної редакції LIGA.net Петро Шуклина.

Він розповів, що глава держави відмовився спілкуватися із медіа, які чекали його біля сцени на iForum. Зеленського намагалися запитати про Раду, кадрові призначення, але журналістів «слухали в основному спини бодігардів».

Президент просив не запитувати в нього про політику й охоче робив селфі із присутніми. Шуклина повідомляє, що журналіст Смирнов намагався задати Зеленському питання, але отримав ліктем в живіт від охоронців. Зокрема, Смирнов хотів запитати у президента про те, чим він керувався, призначаючи першим заступником глави СБУ свого друга Івана Баканова, що не має досвіду роботи в правоохоронних органах.

Три рази дали ліктем в живіт, ноги відтоптали, — стверджує Смирнов, якого відтіснила від президента охорона.

Президент в оточенні десятка співробітників Управління державної охорони пройшовся по павільйону і оглянув технологічні новинки.