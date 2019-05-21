Зеленського супроводжував на Банкову помпезний кортеж, фото — скріншот серіалу "Слуга народа"

https://racurs.ua/ua/n122195-ochikuvannya-y-realnist-zelenskogo-suprovodjuvav-na-bankovu-pompeznyy-kortej-foto.html

Ракурс

Новий президент України Володимир Зеленський прибув уранці 21 травня на роботу до свого офісу у кортежі, в якому було п’ять автомобілів.

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Фото кавалькади машин опублікувала у Фейсбук журналіст Світлана Крюкова, яка помітила кортеж у дворі будинку на вулиці Грушевського, 9-А, де проживає президент з родиною. Він рухався до будівлі Адміністрації президента, у якій вранці відбувалися консультації глави держави з лідерами фракцій Ради.

Крюкова зауважила, що о 9.00 Зеленський сів у чорний Mercedes. Крім цього авто, у його кортежі були ще чотири авто представницького класу — два седани Volkswagen і Mercedes, а також мікроавтобус Volkswagen з охороною. Замикав кортеж ще один тонований бус.

Під час виборчої кампанії Зеленський часто апелював до надмірного використання кортежів і відповідно — перекриття руху — представниками адміністрації Петра Порошенка й особисто президентом.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що мер Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді, а сьогодні аналогічний вид транспорту обрав собі лідер фракції Радикальної партії в парламенті Олег Ляшко. Ляшко прибув на двоколісному до президентської адміністрації на консультації щодо розпуску Ради.