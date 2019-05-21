Зеленского сопровождал на Банковую помпезный кортеж, фото — скриншот сериала "Слуга народа"

https://racurs.ua/n122195-ojidaniya-i-realnost-zelenskogo-soprovojdal-na-bankovuu-pompeznyy-kortej-foto.html

Ракурс

Новый президент Украины Владимир Зеленский прибыл утром 21 мая на работу в свой офис в кортеже, в котором было пять автомобилей.

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Фото кавалькады машин опубликовала в Фейсбук журналист Светлана Крюкова, которая заметила кортеж во дворе дома на улице Грушевского, 9-а, где проживает президент с семьей. Он двигался к зданию Администрации президента, в которой утром происходили консультации главы государства с лидерами фракций Рады.

Крюкова отметила, что в 9.00 Зеленский сел в черный Mercedes. Кроме этого авто, в его кортеже были еще четыре машины представительского класса — два седана Volkswagen и Mercedes, а также микроавтобус Volkswagen с охраной. Замыкал кортеж еще один тонированный бус.

Во время избирательной кампании Зеленский часто апеллировал к чрезмерному использованию кортежей и соответственно — перекрытию движения — представителями администрации Петра Порошенко и лично президентом.

Ранее «Ракурс» сообщал, что мэр Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде, а сегодня аналогичный вид транспорта выбрал себе лидер фракции Радикальной партии в парламенте Олег Ляшко. Ляшко прибыл на двухколесном к президентской администрации на консультации о роспуске Рады.