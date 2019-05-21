Ляшко приехал к Зеленскому на велосипеде. ФОТО: Анна Стешенко / Facebook

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Ракурс

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, приехал на велосипеде к Администрации президента на встречу с новым главой государства Владимиром Зеленским.

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Ляшко написал на своей страничке в Facebook, что едет на эту встречу.

На подъезде к АП лидер Радикальной партии подчеркнул, что будет просить президента о том, чтобы в будущем оборудовать возле здания на Банковой велосипедную парковку.

Также он выразил надежду на то, что никто не украдет его велосипед, оставленный под АП, и разрешил покататься на нем.

Реакция пользователей сети на такую велопрогулку Ляшко была неоднозначной. Кто-то заявил, что Ляшко сам сделал так, чтобы в стране процветала коррупция, а кто-то похвалил нардепа.

Пользователи соцсетей также отметили, что Ляшко теперь может поспорить за звание «главного тролля» с мэром Киева Виталием Кличко, который вчера приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского.

Напомним, 31 марта в Украине проходил первый тур президентских выборов. Тогда Кличко первым среди политиков приехал на избирательный участок на велосипеде.