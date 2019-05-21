Компания Huawei получила от США временную лицензию. Фото: BBC.com

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Китайская компания Huawei получила временную лицензию на работу в Соединенных Штатах Америки.

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Министерство торговли США разрешило корпорации поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение. Это следует из сообщения Бюро промышленности и безопасности Минторга, которое было опубликовано 20 мая. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что временная лицензия будет действовать 90 дней. Право на временную работу в США получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.

Напомним, президент США Дональд Трамп внес компанию Huawei в торговый список с ограничением деятельности. Следовательно, китайский гигант больше не будет иметь доступ к сервисам корпорации Google. Сервис Google Play будет доступен только на уже существующих гаджетах от Huawei.

Ограничение приведет к тому, что технический гигант больше не сможет обновлять операционную систему Android от Google, а его новые пользователи не смогут пользоваться сервисом Google Play Store, а также приложениями Gmail и YouTube.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года большое жюри присяжных в США официально обвинило Huawei в воровстве технологий у компании T-Mobile, мошенничестве, отмывании денег и нарушении торговых санкций против Ирана. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не будет сотрудничать со странами, которые пользуются системами Huawei Technologies.