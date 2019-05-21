Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Компания Huawei получила от США временную лицензию. Фото: BBC.com

Компании Huawei разрешили временно работать в США

21 мая 2019, 10:31
999

Китайская компания Huawei получила временную лицензию на работу в Соединенных Штатах Америки.

Loading...

Министерство торговли США разрешило корпорации поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение. Это следует из сообщения Бюро промышленности и безопасности Минторга, которое было опубликовано 20 мая. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что временная лицензия будет действовать 90 дней. Право на временную работу в США получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.

Напомним, президент США Дональд Трамп внес компанию Huawei в торговый список с ограничением деятельности. Следовательно, китайский гигант больше не будет иметь доступ к сервисам корпорации Google. Сервис Google Play будет доступен только на уже существующих гаджетах от Huawei.

Ограничение приведет к тому, что технический гигант больше не сможет обновлять операционную систему Android от Google, а его новые пользователи не смогут пользоваться сервисом Google Play Store, а также приложениями Gmail и YouTube.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года большое жюри присяжных в США официально обвинило Huawei в воровстве технологий у компании T-Mobile, мошенничестве, отмывании денег и нарушении торговых санкций против Ирана. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не будет сотрудничать со странами, которые пользуются системами Huawei Technologies.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Блокирование здания ВККСУ: неизвестные вторые сутки препятствуют работе квалификационной комиссии судей

Вторые сутки группа неизвестных активистов блокирует здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Киеве. Сегодня на тестирование в ВККСУ пришли только три судьи

Новости Украины
11:04

Роспуск парламента: Ляшко с телефоном не пропустили на консультацию лидеров фракций (ВИДЕО)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко долгое время не мог попасть в зал, где проходят консультации нового президента Украины Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций. Охрана потребовала от народного избранника оставить смартфон

Новости Украины
10:50

На Прикарпатье из-за масштабного наводнения начали эвакуацию людей (ФОТО, ВИДЕО)

Непогода в Ивано-Франковской области наделала беды в нескольких районах. Из-за мощного ливня и масштабного наводнения затопило села и размыло дороги. Власти эвакуируют людей из подтопленных участков

Новости Украины
22:57   20 мая
Новости партнеров
Загрузка...