Компанія Huawei отримала від США тимчасову ліцензію. Фото: BBC.com

https://racurs.ua/ua/n122167-kompaniyi-huawei-dozvolyly-tymchasovo-pracuvaty-v-ssha.html

Ракурс

Китайська компанія Huawei отримала тимчасову ліцензію на роботу в Сполучених Штатах Америки.

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Міністерство торгівлі США дозволило корпорації підтримувати існуючі мережі та оновлювати програмне забезпечення. Це випливає з повідомлення Бюро промисловості та безпеки Мінторгу, яке було опубліковано 20 травня. Про це повідомляє DW.

Відзначається, що тимчасова ліцензія діятиме 90 днів. Право на тимчасову роботу в США отримала не лише Huawei, але й 68 пов’язаних з нею компаній.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вніс компанію Huawei в торговий список з обмеженням діяльності. Відтак, китайський гігант більше не буде мати доступ до сервісів корпорації Google. Сервіс Google Play буде доступний тільки на вже існуючих гаджетах від Huawei.

Обмеження призведе до того, що технічний гігант більше не зможе оновлювати операційну систему Android від Google, а його нові користувачі не зможуть користуватися сервісом Google Play Store, а також додатками Gmail і YouTube.

Раніше повідомлялося, що в січні 2019 року велике журі присяжних у США офіційно звинуватило Huawei у крадіжці технологій у компанії T-Mobile, шахрайстві, відмиванні коштів і порушенні торгових санкцій проти Ірану. Згодом держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які користуються системами Huawei Technologies.