Степан Полторак, фото: Міністерство оборони

https://racurs.ua/ua/n122166-ministra-oborony-vyklykaly-do-administraciyi-prezydenta.html

Ракурс

Міністра оборони Степана Полторака викликали до Адміністрації президента (АП).

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Полторака сьогодні вранці біля будівлі АП помітили журналісти телеканалу «112 Україна».

Міністр повідомив журналістам, що до адміністрації його викликав новий президент України Володимир Зеленський. Однак про причини, чому його викликали, Полторак не розповів.

Вчора Полторак на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував заяву на ім’я Зеленського, у котрій просив розглянути питання про звільнення його з посади міністра оборони. Ця заява датована 20 травня. Полторак зазначив, що з повагою ставиться до конституційного права нового президента визначитися з міністром оборони.

На посаду очільника Міністерства оборони Полторака призначили 14 жовтня 2014 року. 14 квітня 2016 року Верховна Рада перепризначила його на цю посаду вже в складі уряду Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, вчора про намір найближчим часом піти у відставку заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За словами Гройсмана, про свою відставку він оголосить на найближчому засіданні уряду.