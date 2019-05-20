Степан Полторак, фото: Степан Полторак

https://racurs.ua/ua/n122115-poltorak-podav-u-vidstavku-z-posady-ochilnyka-minoborony-dokument.html

Ракурс

Міністр оборони Степан Полторак подав у відставку.

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Відповідну заяву на ім’я Зеленського він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Заява датована сьогоднішнім днем.

У тексті заяви Полторак зазначає, що з повагою ставиться до конституційного права президента визначитися з кандидатурою очільника Міноборони і подати її на затвердження до Верховної Ради.

Честь маю, — резюмував Полторак.

Полторак очолив Міноборони 14 жовтня 2014 року. 14 квітня 2014 року, затверджуючи новий Кабінет міністрів — уряд Володимира Гройсмана, Верховна Рада перепризначила його на цю посаду.

Нагадаємо, 17 травня заяву про відставку у зв’язку із припиненням терміну президентських повноважень Петра Порошенка подав секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов. Турчинов у своїй заяві також запевнив, що готовий захищати Україну від російської агресії у складі будь-якого військового підрозділу. 19 травня Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким звільняв Турчинова із цієї посади.