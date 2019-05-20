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Ракурс
Степан Полторак, фото: Степан Полторак

Полторак подал в отставку с поста главы Минобороны (ДОКУМЕНТ)

20 мая 2019, 11:35
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Министр обороны Степан Полторак подал в отставку.

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Соответствующее заявление на имя Зеленского он опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Заявление датировано сегодняшним днем.

В тексте заявления Полторак отмечает, что с уважением относится к конституционному праву президента определиться с кандидатурой главы Минобороны и представить ее на утверждение в Верховную Раду.

Честь имею, — резюмировал Полторак.

Полторак возглавил Минобороны 14 октября 2014 года. 14 апреля 2014 года, утверждая новый Кабинет министров — правительство Владимира Гройсмана, Верховная Рада переназначила его на эту должность.

Напомним, 17 мая заявление об отставке в связи с прекращением срока президентских полномочий Петра Порошенко подал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Турчинов в своем заявлении также заверил, что готов защищать Украину от российской агрессии в составе любого воинского подразделения. 19 мая Петр Порошенко подписал указ, согласно которому уволил Турчинова с этой должности.

Источник: Ракурс


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