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Степан Полторак, фото: Степан Полторак
Полторак подал в отставку с поста главы Минобороны (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n122115-poltorak-podal-v-otstavku-s-posta-glavy-minoborony-dokument.htmlРакурс
Министр обороны Степан Полторак подал в отставку.
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Соответствующее заявление на имя Зеленского он опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Заявление датировано сегодняшним днем.
В тексте заявления Полторак отмечает, что с уважением относится к конституционному праву президента определиться с кандидатурой главы Минобороны и представить ее на утверждение в Верховную Раду.
Честь имею, — резюмировал Полторак.
Полторак возглавил Минобороны 14 октября 2014 года. 14 апреля 2014 года, утверждая новый Кабинет министров — правительство Владимира Гройсмана, Верховная Рада переназначила его на эту должность.
Напомним, 17 мая заявление об отставке в связи с прекращением срока президентских полномочий Петра Порошенко подал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Турчинов в своем заявлении также заверил, что готов защищать Украину от российской агрессии в составе любого воинского подразделения. 19 мая Петр Порошенко подписал указ, согласно которому уволил Турчинова с этой должности.
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