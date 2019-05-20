Владимир Зеленский, фото: UA.News

https://racurs.ua/n122114-zelenskiy-pervaya-nasha-obschaya-zadacha-prekratit-voynu-na-donbasse.html

Ракурс

Наиболее актуальной проблемой новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает прекращение огня на Донбассе.

Loading...

Об этом он заявил в своей речи во время процедуры инаугурации в Верховной Раде.

Наше первое задание — прекращение огня на Донбассе, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, его часто спрашивали, на что он готов ради прекращения огня.

Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? — спрашивает президент.

Зеленский заверил, что готов на все ради того, чтобы украинцы больше не погибали. По словам президента, он не боится принимать сложные решения и готов терять свои рейтинги, а в случае необходимости — для достижения мира готов потерять и свою должность.

Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу, — отметил новый президент Украины.

Но я уверен, что первым шагом для этого диалога станет возвращение всех наших пленных, — продолжил Зеленский на русском языке.

Еще одним вызовом Зеленский назвал «возвращение утраченных территорий».

Он отметил, что считает такую формулировку не совсем корректной, поскольку «невозможно потерять то, что и так наше по праву».

И Крым, и Донбасс — это украинская земля, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский сегодня обратился к украинцам с призывом вернуться на родину из других стран.