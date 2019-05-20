Володимир Зеленський, фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n122114-zelenskyy-pershe-nashe-spilne-zavdannya-prypynyty-viynu-na-donbasi.html

Ракурс

Найбільш актуальною проблемою новообраний президент України Володимир Зеленський вважає припинення вогню на Донбасі.

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Про це він заявив у свої промові під час процедури інавгурації у Верховній Раді.

Наше найперше завдання — припинення вогню на Донбасі, — наголосив Зеленський.

За його словами, його часто запитували, на що він готовий заради припинення вогню.

Дивне питання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? — запитує президент.

Зеленський запевнив, що готовий на все задля того, щоб українці більше не гинули. За словами президента, він не боїться ухвалювати складні рішення та готовий втрачати свої рейтинги, а в разі потреби — для досягнення миру готовий втратити і свою посаду.

Не ми почали цю війну, але нам цю війну завершувати. І ми готові до діалогу, — наголосив новий президент України.

Але я впевнений, що першим кроком для цього діалогу стане повернення всіх наших полонених, — продовжив Зеленський російською мовою.

Ще одним викликом Зеленський назвав «повернення втрачених територій».

Він зазначив, що вважає таке формулювання не зовсім коректним, оскільки «неможливо втратити те, що й так наше по праву».

І Крим, і Донбас — це українська земля, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні звернувся до українців із закликом повернутися на батьківщину з інших країн.