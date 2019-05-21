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Степан Полторак, фото: Министерство обороны

Министра обороны вызвали в Администрацию президента

21 мая 2019, 10:08
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Министра обороны Степана Полторак вызвали в администрацию президента (АП).

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Полторака сегодня утром возле здания АП заметили журналисты телеканала «112 Украина».

Министр сообщил журналистам, что в администрацию его вызвал новый президент Украины Владимир Зеленский. Однако о причинах, почему его вызвали, Полторак не рассказал.

Вчера Полторак на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал заявление на имя Зеленского, в котором просил рассмотреть вопрос об увольнении его с должности министра обороны. Это заявление датировано 20 мая. Полторак отметил, что с уважением относится к конституционному праву нового президента определиться с министром обороны.

На должность главы Министерства обороны Полторака назначили 14 октября 2014 года. 14 апреля 2016 года Верховная Рада переназначила его на эту должность уже в составе правительства Владимира Гройсмана.

Напомним, вчера о намерении в ближайшее время уйти в отставку заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По словам Гройсмана, о своей отставке он объявит на ближайшем заседании правительства.


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