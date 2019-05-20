Гройсман уходит с поста премьера. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n122147-groysman-zayavil-o-namerenii-uyti-v-otstavku.html

Ракурс

Владимир Гройсман заявил о намерении уйти с поста премьер-министра Украины.

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Глава правительства отметил, что уйдет с должности за несколько дней. Такое заявление он сделал во время брифинга 20 мая в Киеве.

Правительство слагает свои полномочия перед Верховной Радой, но не перед новоизбранным президентом. Но вместе с тем я принял для себя решение уйти в отставку после проведения 22 мая очередного заседания правительства — отметил Гройсман.

Также во время сегодняшнего брифинга Гройсман перечислил достижения украинского правительства за последние несколько лет.

Напомним, сегодня во время инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский выдвинул требования к правительству, намекнув на возможные кадровые изменения в нем. Глава государства процитировал американского президента Рональда Рейгана о том, что «правительство не решает наших проблем, а правительство и является нашей проблемой». Зеленский предложил чиновникам «взять ручку и уволиться» и добавил, что народ Украины оценит такие действия членов Кабмина.