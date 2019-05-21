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Миссия МВФ прибыла в Украину. Фото: ТСН

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине

21 мая 2019, 09:58
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Миссия Международного валютного фонда 21 мая начала свою работу в Киеве.

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Ожидается, что миссия оценит внедрение реформ в Украине, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества. Ранее МВФ требовал от Кабмина повысить цены на газ для населения, реформировать банковский сектор, уменьшить размер дефицита государственного бюджета и ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение. Об этом сегодня сообщает «Громадське».

Миссия МВФ будет находиться в Украине 14 дней. Ожидается, что по итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долл.

Отмечается, что вместе с миссией МВФ, в Украине будут работать представители Евросоюза. Чиновники из Европы должны принять решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделение нового транша в размере 500 млн евро.

Как известно, Украина требует новых займов от МВФ, поскольку в этом году проходит один из пиковых периодов внешних выплат и существует угроза технического дефолта. В НБУ предлагали начать переговоры по новой программе осенью 2019 года.

Накануне советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко заявил, что Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда, однако в долгосрочной перспективе стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ.

Напомним, ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс анонсировал визит оценочной миссии фонда в Украину после инаугурации нового президента, без указания точных сроков.


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