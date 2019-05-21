Владимир Зеленский, фото: пресс-служба Владимира Зеленского

https://racurs.ua/n122164-zelenskiy-provodit-vstrechu-s-rukovoditelyami-frakciy.html

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Новый президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с руководителями фракций парламента по поводу роспуска Верховной Рады.

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Консультации проходят в помещении Администрации президента. В пресс-службе АП отмечают, что после завершения встречи на площади перед администрацией состоится брифинг для СМИ.

О намерении распустить парламент Зеленский заявил в своем выступлении с трибуны Верховной Рады во время процедуры инаугурации.

Вчера лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал полученное им приглашение на консультации по поводу досрочного прекращения полномочий действующего созыва Верховной Рады, подписанное президентом. По словам Ляшко, конституционных оснований для роспуска парламента нет, однако его политсила готова идти на досрочные выборы, учитывая ожидания общества.

Конституция предусматривает, что решению президента о роспуске парламента предшествуют консультации главы государства с руководителями Верховной Рады, его заместителями и лидерам депутатских фракций.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман вчера заявил о намерении в ближайшее время уйти в отставку. Гройсман отметил, что о своей отставке объявит на ближайшем заседании правительства, которое состоится 22 мая.