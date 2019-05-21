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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: прес-служба Володимира Зеленського

Розпуск парламенту: Зеленський проводить зустріч із керівниками фракцій (ТРАНСЛЯЦІЯ)

21 тра 2019, 09:40
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Новий президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із керівниками фракцій парламенту з приводу розпуску Верховної Ради.

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Консультації відбуваються в приміщенні Адміністрації президента (АП). У прес-службі АП зазначають, що після завершення зустрічі на площі перед адміністрацією відбудеться брифінг для ЗМІ.

Про намір розпустити парламент Зеленський заявив у своєму виступі з трибуни Верховної Ради під час процедури інавгурації.

Вчора лідер Радикально партії Олег Ляшко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував отримане ним запрошення на консультації з приводу дострокового припинення повноважень чинного скликання Верховної Ради, підписане президентом. За словами Ляшка, конституційних підстав для розпуску парламенту немає, проте його політсила готова йти на дострокові вибори, враховуючи очікування суспільства.

Документ: Олег Ляшко

Конституція передбачає, що рішенню президента про розпуск парламенту передують консультації глави держави з очільниками Верховної Ради, його заступниками та лідерам депутатських фракцій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вчора заявив про намір найближчим часом піти у відставку. Гройсман зазначив, що про свою відставку оголосить на найближчому засіданні уряду, котре відбудеться 22 травня.

Джерело: Ракурс


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