Сьогодні складатимуть ЗНО з математики. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/ua/n122163-v-ukrayini-startuvalo-zno-sogodni-skladatymut-testy-z-matematyky-infografika.html

Ракурс

ЗНО з математики сьогодні складатимуть в Україні. Тестування планують пройти понад 160 тис. осіб.

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Допуск абітурієнтів у пункти тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Учасникам тестування потрібно мати при собі паспорт, оригінал сертифіката ЗНО, запрошення-перепустку для участі в зовнішньому незалежному тестуванні. Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Тестування розпочнеться об 11.00. Не допустять до пункту ЗНО тих осіб, які не матимуть при собі якогось із вищевказаних документів.

Абітурієнтам дозволено приносити з собою дві-три ручки із чорнилом насиченого чорного кольору та прозору пляшку з водою. Учасникам ЗНО потрібно буде вирішити 33 завдання, на це їм відведено 180 хв. Правильно виконавши всі завдання можна набрати 62 бали. Це максимальна кількість.

Абітурієнтам під час проходження сьогоднішнього тесту не дозволяється користуватися лінійкою, олівцем, циркулем та калькулятором. До пункту тестування не можна приносити засоби зв’язку, технічні пристрої, друковані чи рукописні матеріали, що не передбачені процедурою тестування.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання в Україні почнеться 21 травня тестом із математики. На 23 травня запланований тест із української мови та літератури, а на 27 травня — тести з іспанської, німецької та французької мов. Англійську мову можна буде скласти 28 травня. Тести з фізики, історії України, біології, географії та хімії заплановані відповідно на 30 травня, 4 червня, 6 червня, 11 червня та 13 червня.