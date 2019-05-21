Електронні сигарети впливають на здатність організму опиратися вірусам

https://racurs.ua/ua/n122162-elektronni-sygarety-zmenshuut-zdatnist-organizmu-opyratysya-grypu-ucheni.html

Ракурс

Електронні сигарети можуть зменшити здатність організму боротися з вірусами, особливо тими, які викликають грип. Захоплення електронними сигаретами змінює імунну відповідь назальної слизової оболонки на вірусні інфекції.

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Такого висновку дійшла група американських учених з Університету Північної Кароліни, котрі досліджували, як вдихання нових тютюнових виробів, таких як електронні сигарети, впливає на імунну реакцію організму в дихальних шляхах, зокрема, в слизовій оболонці носа. Матеріали дослідження оприлюднені в межах міжнародної конференції АТС 2019 Home.

Для безпечного вивчення імунної відповіді на інфекцію учені вводили добровольцям живий ослаблений вірус грипу.

Піддослідні були класифіковані як некурящі, курці традиційних сигарет і користувачі електронних сигарет.

До і після введення вірусу учені збирали зрізки рідин з носа піддослідних, а також кров. Вони досліджували маркери, котрі залишає вірус, а також імунна система людини в процесі боротьби з ним.

Виявилося, що в курців електронних сигарет були значно пригнічені гени та білки, необхідні для протистояння грипу. В той же час різниця між некурящими та прихильниками традиційних сигарет в питанні імунної відповіді організму на вірус грипу не була такою значною.

Результати дослідження свідчать, що використання електронних сигарет і куріння традиційних сигарет по-різному впливають на систему захисту від респіраторних вірусів. Учені наголошують, що використання електронної сигарети може погіршити адаптивну противірусну імунну реакцію.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що прихильникам електронних сигарет загрожують інсульти, серцеві напади, ішемія та депресії.