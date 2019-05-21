Зала засідань ради безпеки ООН, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n122161-radbez-oon-vidmovyvsya-obgovoruvaty-ukrayinskyy-movnyy-zakon.html

Ракурс

Рада безпеки ООН відмовилася обговорювати нещодавно прийнятий в Україні мовний закон.

Loading...

Ініціативу про розгляд відповідного питання висунула Росія. Про це повідомляють «Новини ООН».

Під час голосування проти розгляду мовного закону виступили більшість учасників Радбезу — Німеччина, Велика Британія, Польща, Франція, США та Бельгія.

За проведення засідання проголосували представники п’ятьох країн — Росія, Китай, ПАР, Домініканська республіка та Екваторіальна Гвінея. Ще чотири країни від голосування з цього питання утрималися.

Ми не бачимо необхідності в цьому брифінгу. Ми вбачаємо в цій пропозиції спробу Росії відвернути увагу від мирної і демократичної передачі влади в сусідній країні, — зазначив представник США в ООН Джонатан Коен.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада підтримала ще 25 квітня. Через тривалу перерву у засіданнях та наявність блокуючих постанов, котрі потребували розгляду, спікер парламенту Андрій Парубій підписав його лише 14 травня. Наступного дня закон підписав президент Петро Порошенко, а 16 травня його текст був опублікований в офіційному виданні «Голос України».

Нагадаємо, цей закон набуває чинності через два місяці з моменту опублікування.