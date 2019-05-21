Кількість низькозбагаченого урану в Ірані незабаром може досягти 300 кг

https://racurs.ua/ua/n122160-iran-v-chotyry-razy-zbilshyv-vyrobnyctvo-zbagachenogo-uranu.html

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Організація з атомної енергії Ірану вчетверо збільшила виробництво низькозбагаченого (3,6%) урану.

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Про це вчора заявив представник організації Бехруз Камальванді, повідомляє агентство IRNA.

За словами чиновника, такі дії є посланням іншим учасникам атомної угоди про те, що Іран найближчим часом зможе значно збільшити виробництво низькозбагаченого урану, в результаті чого його кількість в країні може досягнути 300 кг.

Рівень збагачення урану на рівні 3,67% був встановлений в межах угоди між Іраном та США, Францією, Великобританією, Німеччиною, Китаєм і Росією, укладеною в 2015 році. Ця угода накладала низку обмежень на ядерну програму Ірану в обмін на скасування запроваджених санкцій.

Рівень збагачення до 3,67% робить уран придатним для використання в електростанціях, проте цей показник набагато менший потрібного для створення ядерної зброї.

У зв’язку зі збільшенням виробництва низькозбагаченого урану Іран незабаром може вийти за межі обмежень запасів, встановлених ядерною угодою.

Нагадаємо, 8 травня влада Ірану, у відповідь на вихід США з ядерної угоди, заявила, що через 60 днів планує продовжити роботи зі збагачення урану та модернізації реактора в місті Ерак. Таким чином, Іран надав іншим підписантам угоди час до 7 липня для виконання взятих ними зобов’язань щодо нафтовидобутку та банківської сфери.