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Количество низкообогащенного урана в Иране вскоре может достичь 300 кг
Иран в четыре раза увеличил производство обогащенного уранаhttps://racurs.ua/n122160-iran-v-chetyre-raza-uvelichil-proizvodstvo-obogaschennogo-urana.htmlРакурс
Организация по атомной энергии Ирана в четыре раза увеличила производство низкообогащенного (3,6%) урана.
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Об этом вчера заявил представитель организации Бехруз Камальванди, сообщает агентство IRNA.
По словам чиновника, такие действия являются посланием другим участникам атомного соглашения о том, что Иран в ближайшее время сможет значительно увеличить производство низкообогащенного урана, в результате чего его количество в стране может достичь 300 кг.
Уровень обогащения урана на уровне 3,67% был установлен в рамках соглашения между Ираном и США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем, Россией, заключенным в 2015 году. Это соглашение накладывала ряд ограничений на ядерную программу Ирана в обмен на отмену введенных санкций.
Уровень обогащения до 3,67% делает уран пригодным для использования в электростанциях, однако этот показатель гораздо меньше нужного для создания ядерного оружия.
В связи с увеличением производства низкообогащенного урана Иран вскоре может выйти за пределы ограничений запасов, установленных ядерным соглашением.
Напомним, 8 мая власти Ирана, в ответ на выход США из ядерной сделки, заявили, что через 60 дней планируют продолжить работы по обогащению урана и модернизации реактора в городе Эрак. Таким образом, Иран предоставил другим подписантам соглашения время до 7 июля для выполнения взятых ими обязательств относительно нефтедобычи и банковской сферы.
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