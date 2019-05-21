Количество низкообогащенного урана в Иране вскоре может достичь 300 кг

https://racurs.ua/n122160-iran-v-chetyre-raza-uvelichil-proizvodstvo-obogaschennogo-urana.html

Ракурс

Организация по атомной энергии Ирана в четыре раза увеличила производство низкообогащенного (3,6%) урана.

Loading...

Об этом вчера заявил представитель организации Бехруз Камальванди, сообщает агентство IRNA.

По словам чиновника, такие действия являются посланием другим участникам атомного соглашения о том, что Иран в ближайшее время сможет значительно увеличить производство низкообогащенного урана, в результате чего его количество в стране может достичь 300 кг.

Уровень обогащения урана на уровне 3,67% был установлен в рамках соглашения между Ираном и США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем, Россией, заключенным в 2015 году. Это соглашение накладывала ряд ограничений на ядерную программу Ирана в обмен на отмену введенных санкций.

Уровень обогащения до 3,67% делает уран пригодным для использования в электростанциях, однако этот показатель гораздо меньше нужного для создания ядерного оружия.

В связи с увеличением производства низкообогащенного урана Иран вскоре может выйти за пределы ограничений запасов, установленных ядерным соглашением.

Напомним, 8 мая власти Ирана, в ответ на выход США из ядерной сделки, заявили, что через 60 дней планируют продолжить работы по обогащению урана и модернизации реактора в городе Эрак. Таким образом, Иран предоставил другим подписантам соглашения время до 7 июля для выполнения взятых ими обязательств относительно нефтедобычи и банковской сферы.