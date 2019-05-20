Наводнение на Прикарпатье. Фото: Галицкий корреспондент

https://racurs.ua/n122159-na-prikarpate-iz-za-masshtabnogo-navodneniya-nachali-evakuaciu-ludey-foto-video.html

Ракурс

Наводнение и проливные дожди за последние несколько дней наделали беды в Ивано-Франковской области.

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Сегодня из-за ливня и града подтопило домохозяйства в селах Марково, Жураки, Дзвиняч, Росильная, Глубокая, Хмелевка, Старуня, Монастирчани, Саджава, Бабче и поселке Солотвино Богородчанского района, в городах Калуш и Ивано-Франковск. Под водой оказались дома в селах Битков, Молодьков, Гвизд, Пней и Пасечная в Надворнянском районе. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Спасатели спасли 35 человек из подтопленных помещений, власти эвакуируют людей и отменяют занятия в школах. Местные СМИ пишут, что в некоторых местах реки поднялись на 4 м, а в селе Бережница Калушского района ливнем смыло дорогу. В самом райцентре из-за сильных потоков водители не всегда могут справиться с управлением.

Напомним, на Пасху в Житомирской области выпал крупный град. Также в регионе прошел сильный дождь, который существенно осложнил движение на трассах. Многие водители, чтобы избежать аварии и переждать непогоду останавливались на обочине.