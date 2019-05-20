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Повінь на Прикарпатті. Фото: Галицький кореспондент

На Прикарпатті через масштабну повінь почали евакуацію людей (ФОТО, ВІДЕО)

20 тра 2019, 22:57
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Повінь та проливні дощі за останні кілька днів наробили лиха в Івано-Франківській області.

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Сьогодні через зливу та град підтопило домогосподарства в селах Марково, Жураки, Дзвиняч, Росільна, Глибока, Хмелівка, Старуня, Монастирчани, Саджава, Бабче та селищі Солотвин Богородчанського району, в містах Калуш та Івано-Франківськ. Під водою опинилися будинки в селах Битків, Молодьків, Гвізд, Пнів та Пасічна у Надвірнянському районі. Про це 20 травня повідомила прес-служба ДСНС у Івано-Франківській області.

Рятувальники врятували 35 осіб із підтоплених помешкань, влада евакуйовує людей та відміняє заняття в школах. Місцеві ЗМІ пишуть, що у деяких місцях річки піднялись на 4 м, а в селі Бережниця Калуського району зливою змило дорогу. У самому райцентрі через сильні потоки водії не завжди можуть впоратися з керуванням.

Повінь на Прикарпатті. Фото: Галицький кореспондент

Нагадаємо, на Великдень в Житомирській області випав великий град. Також в регіоні пройшов сильний дощ, який суттєво ускладнив рух на трасах. Багато водіїв, щоб уникнути аварії та перечекати негоду зупинялися на узбіччі.

Джерело: Ракурс


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На Прикарпатті через масштабну повінь почали евакуацію людей (ФОТО, ВІДЕО)

Негода в Івано-Франківській області наробила лиха в низці районів. Через потужну зливу та масштабну повінь затопило села та розмило дороги. Влада евакуйовує людей із підтоплених ділянок

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