В Раде зарегистрировали проект закона об использовании медицинского каннабиса. Фото: Новый Мир

https://racurs.ua/n122158-v-verhovnoy-rade-zaregistrirovali-zakonoproekt-o-legalizacii-kannabisa-dlya-nujd-mediciny.html

Ракурс

Законопроект о легализации медицинского каннабиса 20 мая зарегистрировали в Верховной Раде.

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Документ должен урегулировать использование каннабиса для нужд медицины и науки. Проект закона подписали 102 депутата парламента. Его инициаторами выступили Георгий Логвинский, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и другие. Об этом сегодня сообщается на сайте ВРУ.

Нардеп Логвинский в кулуарах парламента отметил, что комитет по вопросам прав человека впервые в истории Верховной Рады принял решение о регистрации законопроекта на основании электронной петиции, которая смогла собрать 25 тыс. подписей на веб-странице ВРУ. Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Как известно, петицию с требованием легализовать использование каннабиса зарегистрировали 30 января 2019 года. Такую инициативу тогда поддержала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Напомним, Грузия к 2025 году планирует получить 400 млн долл. дохода от рынка марихуаны. Министр финансов страны Иван Мачавариани заявил, что экспорт марихуаны обогатит казну страны и доход от этого будет не меньше 1 млрд грузинских лари. Тбилиси хочет быстро включиться в процесс и наладить в течение двух-трех лет производство марихуаны для медицинских целей.