Совбез ООН рассматривает украинский языковый закон. Фото: Факты ICTV

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Совет безопасности Организации Объединенных Наций сегодня обсуждает закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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Заседание Совбеза ООН началось в 22.00 по киевскому времени. Инициатором сегодняшнего заседания стала Российская Федерация. Так, 18 мая представительство РФ при ООН попросило созвать заседание из-за принятия Верховной Радой Украины закона о языке. Об этом спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, языковой закон украинский парламент 278 голосами принял 25 апреля. Рассмотрение законопроекта № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» длилось с февраля. Уже бывший президент Петр Порошенко подписал закон о языке 15 мая. На следующий день закон опубликовали в газете «Голос Украины».

Документ должен популяризировать украинский язык и обеспечить право граждан Украины на получение услуг на государственном языке. Планируется создать должность уполномоченного по защите языка, будут работать центры по изучению языка, будет создана Национальная комиссия по языковым стандартам.