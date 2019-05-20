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Совбез ООН рассматривает украинский языковый закон. Фото: Факты ICTV

Совбез ООН обсуждает украинский языковой закон (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 мая 2019, 22:01
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Совет безопасности Организации Объединенных Наций сегодня обсуждает закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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Заседание Совбеза ООН началось в 22.00 по киевскому времени. Инициатором сегодняшнего заседания стала Российская Федерация. Так, 18 мая представительство РФ при ООН попросило созвать заседание из-за принятия Верховной Радой Украины закона о языке. Об этом спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, языковой закон украинский парламент 278 голосами принял 25 апреля. Рассмотрение законопроекта № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» длилось с февраля. Уже бывший президент Петр Порошенко подписал закон о языке 15 мая. На следующий день закон опубликовали в газете «Голос Украины».

Документ должен популяризировать украинский язык и обеспечить право граждан Украины на получение услуг на государственном языке. Планируется создать должность уполномоченного по защите языка, будут работать центры по изучению языка, будет создана Национальная комиссия по языковым стандартам.

Источник: Ракурс


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