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Зеленский встретился с представителями США. Фото: president.gov.ua

Зеленский призвал США ввести новые санкции против РФ (ФОТО)

20 мая 2019, 21:43
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Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей Соединенных Штатов Америки в Киеве.

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Глава государства поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ. Также Зеленский призвал Вашингтон ужесточить санкции против РФ. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба президента.

США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали усиление санкций против РФ, — призвал президент.

Зеленский заверил заокеанских партнеров, что готов воплощать открытые и демократической реформы. Также он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и выразил надежду, что в ближайшее время встретится с американским лидером.

Зеленский встретился с представителями США. Фото: president.gov.ua

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился с президентами Грузии, Венгрии, Эстонии и Литвы. Стороны обсудили вопросы территориальной целостности и суверенитета Украины, борьбы с коррупцией и евроинтеграционных стремлений Украины.

Источник: Ракурс


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