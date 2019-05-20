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Зеленський зустрівся із представниками США. Фото: president.gov.ua

Зеленський закликав США ввести нові санкції проти РФ (ФОТО)

20 тра 2019, 21:43
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Президент України Володимир Зеленський прийняв представників Сполучених Штатів Америки в Києві.

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Глава держави подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ. Також Зеленський закликав Вашингтон посилити санкції проти РФ. Про це 20 травня повідомила прес-служба президента.

США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ, — закликав президент.

Зеленський запевнив заокеанських партнерів, що готовий втілювати відкриті та демократичній реформи. Також він висловив подяку президенту США Дональду Трампу й висловив надію, що найближчим часом зустрінеться з американським лідером.

Зеленський зустрівся із представниками США. Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся із президентами Грузії, Угорщини, Естонії та Литви. Сторони обговорили питання територіальної цілісності та суверенітету України, боротьби з корупцією та євроінтеграційних прагнень України.

Джерело: Ракурс


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