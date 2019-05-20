Зеленський провів зустріч із главою Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Володимир Зеленський, який сьогодні провів перший робочий день на посаді президента, зустрівся із президентами Грузії, Угорщини, Естонії та Литви.

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Під час зустрічі з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі Зеленський заявив, що Україна продовжить послідовний зовнішньополітичний курс, спрямований на відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Президент зазначив, що нова влада намагатиметься побороти корупцію. Про це повідомила прес-служба глави держави.

У цьому питанні досвід Грузії є для нас прикладом, — додав Зеленський.

Під час розмови із президентом Литви Далею Грибаускайте Зеленський говорив про двосторонні відносини та продовження реформ в Україні.

Зеленський також зустрівся з президентом Угорщини Яношем Адером та президентом Естонії Керсті Кальюлайд. Український лідер подякував Кальюлайд за підтримку Естонією територіальної цілісності та суверенітету України. Зеленський також відзначив зусилля Естонії у підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський офіційно став президентом України. У приміщенні Верховної Ради відбулася інавгурація нового гаранта Конституції, в парламенті Зеленський склав присягу на вірність українському народу. Президенту вже представили командувачів видами Збройних сил України та силових відомств. Також Зеленського сьогодні вітали очільники іноземних делегацій.