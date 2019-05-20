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Зеленский провел встречу с главой Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: president.gov.ua

Зеленский встретился с президентами четырех стран (ФОТО)

20 мая 2019, 19:29
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Владимир Зеленский, который сегодня провел первый рабочий день на посту президента, встретился с президентами Грузии, Венгрии, Эстонии и Литвы.

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Во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили Зеленский заявил, что Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности. Президент отметил, что новая власть будет пытаться побороть коррупцию. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером, — добавил Зеленский.

Зеленский встретился с президентами четырех стран. Фото: president.gov.ua

Зеленский встретился с президентами четырех стран. Фото: president.gov.ua

Во время разговора с президентом Литвы Далей Грибаускайте Зеленский говорил о двусторонних отношениях и продолжении реформ в Украине.

Зеленский также встретился с президентом Венгрии Яношем Адером и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Украинский лидер поблагодарил Кальюлайд за поддержку Эстонией территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский также отметил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

Зеленский встретился с президентами четырех стран. Фото: president.gov.ua

Зеленский встретился с президентами четырех стран. Фото: president.gov.ua

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. В здании Верховной Рады состоялась инаугурация нового гаранта Конституции, в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. Президенту уже представили командующих видами Вооруженных сил Украины и силовых ведомств. Также Зеленского сегодня приветствовали руководители иностранных делегаций.

Источник: Ракурс


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Зеленский встретился с президентами четырех стран (ФОТО)

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентами Грузии, Венгрии, Эстонии и Литвы. Стороны говорили о территориальной целостности Украины и дальнейшем развитии европейской и евроатлантической интеграции

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