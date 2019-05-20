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Порошенко втратив статус мільярдера. Фото: Газета.Ру

Порошенко на посаді глави держави втратив статус мільярдера — Bloomberg (ІНФОГРАФІКА)

20 тра 2019, 21:13
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Петро Порошенко, який із 2014 року по сьогоднішній день обіймав посаду президента України, втратив статус мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави п’ять років тому.

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Експерти заявляють, що чистий капітал вже колишнього президента Порошенка знизився майже на 40% - до 705 млн дол. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Найдорожчий актив Порошенка — це кондитерська корпорація Roshen. Також олігарх володіє банком, телеканалом, страховою компанією, кількома сільськогосподарськими та харчовими підприємствами.

Агентство пише, що значних статків позбувся й найбагатший громадянин України — олігарх Рінат Ахметов. Із 2014 року бізнесмен втратив половину свого капіталу. Наразі Ахметов володіє 5,5 млрд дол.

Порошенко вже не мільярдер. Інфографіка: Bloomberg

Нагадаємо, вже колишній президент Петро Порошенко задекларував 1,56 млрд грн доходів. Це на майже в 100 разів більше ніж складали статки олігарха в 2018 році. Також Порошенко задекларував нерухомість та земельні ділянки вартістю 77,4 млн грн та права власності на понад 100 компаній, а в минулому році купив цінні папери на суму 130 млн грн. Крім того, він зберігає істотні суми готівки: 10,6 млн грн, майже 1 млн дол., 11,4 тис. євро та 8 тис. фунтів.


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