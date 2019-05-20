Порошенко втратив статус мільярдера. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/ua/n122155-poroshenko-na-posadi-glavy-derjavy-vtratyv-status-milyardera-bloomberg-infografika.html

Ракурс

Петро Порошенко, який із 2014 року по сьогоднішній день обіймав посаду президента України, втратив статус мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави п’ять років тому.

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Експерти заявляють, що чистий капітал вже колишнього президента Порошенка знизився майже на 40% - до 705 млн дол. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Найдорожчий актив Порошенка — це кондитерська корпорація Roshen. Також олігарх володіє банком, телеканалом, страховою компанією, кількома сільськогосподарськими та харчовими підприємствами.

Агентство пише, що значних статків позбувся й найбагатший громадянин України — олігарх Рінат Ахметов. Із 2014 року бізнесмен втратив половину свого капіталу. Наразі Ахметов володіє 5,5 млрд дол.

Нагадаємо, вже колишній президент Петро Порошенко задекларував 1,56 млрд грн доходів. Це на майже в 100 разів більше ніж складали статки олігарха в 2018 році. Також Порошенко задекларував нерухомість та земельні ділянки вартістю 77,4 млн грн та права власності на понад 100 компаній, а в минулому році купив цінні папери на суму 130 млн грн. Крім того, він зберігає істотні суми готівки: 10,6 млн грн, майже 1 млн дол., 11,4 тис. євро та 8 тис. фунтів.