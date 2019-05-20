Порошенко потерял статус миллиардера. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/n122155-poroshenko-na-postu-glavy-gosudarstva-poteryal-status-milliardera-bloomberg-infografika.html

Ракурс

Петр Порошенко, который с 2014 года по сегодняшний день занимал должность президента Украины, потерял статус миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства пять лет назад.

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Эксперты заявляют, что чистый капитал уже бывшего президента Порошенко снизился почти на 40% - до 705 млн долл. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Самый дорогой актив Порошенко — это кондитерская корпорация Roshen. Также олигарх владеет банком, телеканалом, страховой компанией, несколькими сельскохозяйственными и пищевыми предприятиями.

Агентство пишет, что значительных состояний лишился и самый богатый гражданин Украины — олигарх Ринат Ахметов. С 2014 года бизнесмен потерял половину своего капитала. Сейчас Ахметов владеет 5,5 млрд долл.

Напомним, уже бывший президент Петр Порошенко задекларировал 1,56 млрд грн доходов. Это почти в 100 раз больше, чем составляло состояние олигарха в 2018 году. Также Порошенко задекларировал недвижимость и земельные участки стоимостью 77,4 млн грн и права собственности на свыше 100 компаний, а в прошлом году купил ценные бумаги на сумму 130 млн грн. Кроме того, он сохраняет существенные суммы наличных: 10,6 млн грн, почти 1 млн долл., 11,4 тыс. евро и 8 тыс. фунтов.