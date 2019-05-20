Берлин выделил Украине 82 млн евро помощи. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n122154-germaniya-vydelila-ukraine-82-mln-evro-tehnicheskoy-i-finansovoy-pomoschi.html

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Германия выделила Украине 82 млн евро финансовой и технической помощи на проведение реформ, запланированных на 2019 год.

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Соответствующее решение Берлин принял 20 мая. Сегодня же был подписан специальный протокол. Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил на своей странице в Twitter.

Замечательный подарок Германии к инаугурации президента Владимира Зеленского: Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро на отечественные реформы в 2019 году. Сегодня в Киеве подписывается протокол! Спасибо, Германия, — говорится в тексте.

Как известно, сегодня на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в Киеве присутствовал экс-президент Федеративной Республики Германия Кристиан Вульфф.

Напомним, в апреле Китай решил предоставить Украине безвозмездную технико-экономическую помощь на сумму 200 млн юаней, что составляет 29,7 млн долл. или почти 800 млн грн. В украинском правительстве тогда отметили, что это наибольший объем безвозмездной помощи Украине от Китая за все годы независимости нашего государства. Власти планируют закупить более 50 аварийно-спасательных машин и оборудования для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.