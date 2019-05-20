Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Берлин выделил Украине 82 млн евро помощи. Фото: Радіо Свобода

Германия выделила Украине 82 млн евро технической и финансовой помощи

20 мая 2019, 20:38
999

Германия выделила Украине 82 млн евро финансовой и технической помощи на проведение реформ, запланированных на 2019 год.

Loading...

Соответствующее решение Берлин принял 20 мая. Сегодня же был подписан специальный протокол. Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил на своей странице в Twitter.

Замечательный подарок Германии к инаугурации президента Владимира Зеленского: Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро на отечественные реформы в 2019 году. Сегодня в Киеве подписывается протокол! Спасибо, Германия, — говорится в тексте.

Как известно, сегодня на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в Киеве присутствовал экс-президент Федеративной Республики Германия Кристиан Вульфф.

Напомним, в апреле Китай решил предоставить Украине безвозмездную технико-экономическую помощь на сумму 200 млн юаней, что составляет 29,7 млн долл. или почти 800 млн грн. В украинском правительстве тогда отметили, что это наибольший объем безвозмездной помощи Украине от Китая за все годы независимости нашего государства. Власти планируют закупить более 50 аварийно-спасательных машин и оборудования для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский встретился с президентами четырех стран (ФОТО)

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентами Грузии, Венгрии, Эстонии и Литвы. Стороны говорили о территориальной целостности Украины и дальнейшем развитии европейской и евроатлантической интеграции

Новости Украины
19:29
Новости партнеров
Загрузка...