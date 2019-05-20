На Закарпатье военнослужащий подорвался на гранатеhttps://racurs.ua/n122153-na-zakarpate-voennoslujaschiy-podorvalsya-na-granate.htmlРакурс
Взрыв гранаты в Закарпатской области унес жизнь военнослужащего Вооруженных сил Украины.
Трагический случай произошел 19 мая в городе Мукачево, вне пределов воинской части А1556. Солдат получил травму от неизвестного взрывного устройства. Врачи считают, что взорвалась граната. Об этом сегодня сообщило местное издание Mukachevo.net.
Как пишет издание «Апостроф», в связи с гибелью бойца ВСУ военная прокуратура начала расследование. Погибшему было 20 лет, он не был жителем Закарпатской области. Военнослужащий скончался от ранений по дороге в больницу.
Следователи Национальной полиции открыли уголовное производство с предварительной квалификацией «самоубийство», но окончательную причину гибели солдата установят эксперты. В полиции рассказали, что трагедия произошла во внеслужебное время.
Напомним, 18 мая в Харькове взорвалась граната. В результате происшествия два человека погибли, а третий попал в больницу с многочисленными ранениями.