На гранате подорвался военнослужащий ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n122153-na-zakarpate-voennoslujaschiy-podorvalsya-na-granate.html

Ракурс

Взрыв гранаты в Закарпатской области унес жизнь военнослужащего Вооруженных сил Украины.

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Трагический случай произошел 19 мая в городе Мукачево, вне пределов воинской части А1556. Солдат получил травму от неизвестного взрывного устройства. Врачи считают, что взорвалась граната. Об этом сегодня сообщило местное издание Mukachevo.net.

Как пишет издание «Апостроф», в связи с гибелью бойца ВСУ военная прокуратура начала расследование. Погибшему было 20 лет, он не был жителем Закарпатской области. Военнослужащий скончался от ранений по дороге в больницу.

Следователи Национальной полиции открыли уголовное производство с предварительной квалификацией «самоубийство», но окончательную причину гибели солдата установят эксперты. В полиции рассказали, что трагедия произошла во внеслужебное время.

Напомним, 18 мая в Харькове взорвалась граната. В результате происшествия два человека погибли, а третий попал в больницу с многочисленными ранениями.